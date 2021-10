mRNA-Technologie: Biontech kommt bei Entwicklung von Krebsimmuntherapie voran

Biontech treibt die Entwicklung seiner Krebsimmuntherapien voran. Mit dem Mittel BNT122, das wie der Covid-19-Impfstoff von Biontech auf der mRNA-Technologie basiert, startete das Biotechunternehmen eine klinische Studie der Phase 2 zum Einsatz bei Darmkrebs. An dieser sollen etwa 200 Patienten in den USA, Deutschland, Spanien und Belgien teilnehmen, der erste von diesen wurde nun behandelt, wie Biontech am Freitag mitteilte.