MTU Neu im Dax – und schon jetzt in jedem Flugzeug

Wer einen charismatischen Industriemanager sucht, sucht wohl nicht an der Dachauer Straße im Münchner Norden. Denn dort in der Chefetage des Treibwerksherstellers MTU sitzen traditionell eher nüchterne Ingenieurs-Typen, seit der schillernde Udo Stark das Unternehmen 2005 an die Börse brachte und später in den Aufsichtsrat rückte.