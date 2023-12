Musikstreaming-Dienst „Substanzielle Maßnahme zur Anpassung unserer Kosten“: Entlassungswelle bei Spotify

Ungefähr 17 Prozent der Angestellten müssten Spotify verlassen. Das schrieb Unternehmenschef Daniel Ek in einem auf der Spotify-Internetseite am Montag veröffentlichten Brief. Als Begründung nannte er das verlangsamte Wirtschaftswachstum sowie die gestiegenen Zinsen. Das treffe auch Spotify. Per Ende 2022 zählte das Unternehmen mit Sitz in Stockholm fast 8400 Angestellte.