In einer weiteren E-Mail an die Mitarbeiter am Freitag hatte Musk dann erklärt, Tesla werde die Zahl der Angestellten um 10 % reduzieren, da das Unternehmen „in vielen Bereichen überbesetzt“ sei. Die Zahl der „Mitarbeiter auf Stundenbasis“ werde jedoch steigen. An der Wall Street verlor Tesla im Verlauf des Freitags bis zu 9,2 Prozent.