Musterprozess: Faxflut im Amt – Zahl der VW-Sammelkläger immer noch unklar

Stellvertretend für die VW-Kunden will die Verbraucherzentrale Bundesverband vor Gericht einen Anspruch auf Schadensersatz für manipulierte Dieselautos durchsetzen. Der Prozess hatte am Montag vor dem Oberlandesgericht Braunschweig begonnen. Es wird mit einem langwierigen Verfahren gerechnet, mit dem sich auch der Bundesgerichtshof befassen dürfte. Sollte am Ende ein Urteil gegen VW fallen, würden alle registrierten Verbraucher davon profitieren. Den genauen Schaden müssen die Verbraucher im Anschluss in Einzelverfahren einklagen.