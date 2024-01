Nach 120 Jahren Glashersteller Ritzenhoff stellt Insolvenzantrag

Zur Feier des Firmenjubiläums hat der Glashersteller Ritzenhoff einen eigenen Kunstkalender herausgebracht: In dem Werk „Glasmakers with passion“ präsentiere man „die faszinierende Ritzenhoff‐Welt rund um das Thema Glas“, heißt es im Onlineshop des Unternehmens. Die Fotomotive zeigten „exklusive Glaskreationen und Bilder aus dem Glasmacherhandwerk“, in dem das Unternehmen mit Sitz im nordrhein-westfälischen Marsberg seit nunmehr 120 Jahren aktiv ist. „Ein Jahr voller inspirierender Glasmomente erwartet Sie“, verspricht das Unternehmen.