Mit dem Auslaufen seines Vertrages wird Eder, der auch gerne mal seinem Ärger über die Politik Luft machte, mehr als 41 Jahre im Konzern gearbeitet haben. 24 Jahre gehörte der gebürtige Oberösterreicher dem Vorstand an, 15 Jahre stand er an der Spitze des Linzer Konzerns mit weltweit 50.000 Mitarbeitern. Sein Rückzug kommt dennoch einigermaßen überraschend. Einige Marktteilnehmer gingen davon aus, dass der in Österreich zu den Top-Managern zählende Eder eine weitere Runde anhängt. An der Wiener Börse verloren die Voestalpine-Aktien 1,9 Prozent auf 43,9 Euro. Mit einer Strategieänderung rechnen Experten durch den Chefwechsel nicht. "Die Voestalpine hat den Wechsel im Vorstand sehr reibungslos geschafft und die Geschäftsführung arbeitet seit Jahren zusammen und kennt sich gut", schreiben die Analysten der Baader Bank in einer ersten Reaktion.