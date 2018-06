Der langjährige Voestalpine-Chef Wolfgang Eder scheidet in gut einem Jahr bei dem österreichischen Stahlkonzern aus. Seine Funktionsperiode endet mit der Hauptversammlung am 3. Juli 2019, wie das Unternehmen im Anschluss an eine Aufsichtsratsitzung mitteilte. Zu seinem Nachfolger wurde Herbert Eibensteiner, der derzeit die Stahldivision leitet, bestellt. Sein Vertrag läuft bis Ende März 2024. Die Mandate der übrigen Vorstands-Mitglieder wurden um fünf Jahre verlängert.