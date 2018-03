Innogy-Vorstand Bünting übernimmt auch CFO-Aufgaben

Die Polizei in Düsseldorf richtete nach dem Anschlag auf Günther eine Mordkommission unter dem Titel "MK Säure" ein. Sie rief Zeugen dazu auf, sich zu melden. Vernehmungen und Spurenauswertungen dauerten am Montag an. Nach den bisherigen Ermittlungen sei das 51-jährige Opfer am Sonntag gegen 09:00 Uhr von zwei unbekannten Männern auf einem Fußweg in einer Parkanlage in Haan unvermittelt angegriffen, zu Boden gebracht und mit Säure überschüttet worden. Danach seien die Täter in unbekannte Richtung geflüchtet. Den Angaben zufolge konnte Günther noch nach Hause laufen. Er habe schwerste Verletzungen erlitten. Sein Zustand sei stabil, Lebensgefahr bestehe nicht.