Nach Bedenken der Bundesregierung: Investor aus China zieht Gebot für Leifeld zurück

Der Eigentümer von Leifeld Metal Spinning hat die Bedenken der Bundesregierung gegen eine Übernahme des westfälischen Maschinenbauers durch einen chinesischen Konzern kritisiert. "Wir glauben, dass diese sicherheitspolitischen Bedenken nicht angebracht sind", sagte Georg Kofler der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Man habe es aber nicht geschafft, sie zu entkräften. Der Kaufinteressent, eine französische Tochter der chinesischen Yantai Taihai Group, habe sich daher zurückgezogen. "Die Transaktion wird damit nicht weiter verfolgt, das Vorhaben ist beendet." Kofler kündigte als Konsequenz an, Leifeld nun noch in diesem Jahr an die Börse bringen zu wollen.