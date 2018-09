Nach dem Schmiergeldskandal Novartis knüpft Boni-Zahlungen an korrektes Verhalten

ZürichDer mit einer Reihe von Schmiergeldskandalen konfrontierte Schweizer Pharmakonzern Novartis knüpft die Auszahlung von Boni an seine Vertriebsmitarbeiter auch an ihr ethisch korrektes Verhalten. Sie müssen auf einer dreistufigen Bewertungsskala mindestens die Note 2 erreichen, um sich für die variablen Lohnanteile zu qualifizieren, sagte Investor-Relations-Chef Samir Shah am Montag in einer Telefonkonferenz.