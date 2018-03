Nach dem Schulmassaker in Florida: Waffenhersteller American Outdoor hat Ärger mit seinem größten Investor Blackrock

American Outdoor stellt jene Schusswaffe her, mit der ein 19-Jähriger Mitte Februar 17 Menschen an einer Schule in Parkland tötete. Im Zuge der öffentlichen Diskussion über Waffengewalt hatte Blackrock Waffenhersteller dazu aufgefordert, Fragen zur Waffensicherheit zu beantworten sowie ihre Methoden zur Einhaltung von Gesetzen öffentlich zu machen.