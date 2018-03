Nach der Razzia: Diese fünf unbequemen Fragen muss BMW-Chef Krüger bei der Bilanz-PK beantworten

Diesel Teil Zwei: Noch immer ist jeder zweite verkaufte BMW in Europa ein Selbstzünder. Was würden Fahrverbote in Deutschland für den BMW-Absatz bedeuten? Wie hoch ist das Risiko von Wertverlusten bei Leasingautos, die BMW in der Bilanz hat? Wie kann der Autobauer die Klimavorgaben der EU einhalten, wenn der vergleichsweise verbrauchsarme Diesel ausfällt?