Nach Diesel-Rückruf: Audi-Hauptversammlung wird zum Scherbengericht

Doch am Tag vor der Hauptversammlung glitt Audi die Deutungshoheit aus den Händen. Nach ersten Presseberichten musste Audi den Verkaufsstopp von Audi A6 und A7-Modellen mit Dreiliter-Dieselmotoren bestätigen. In einem Schreiben an seine Händler spricht der Konzern von einer „erforderlichen Anpassung bestimmter Emissionsstrategien“.