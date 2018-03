Nach Geely-Einstieg bei Daimler: Volvo-Chef Samuelsson muss Posten im Aufsichtsrat räumen

Die Bundesregierung gibt in ihren Einschätzungen des Geely-Einstiegs derweil ein unterschiedliches Bild ab. „Der Erwerb von 9,7 Prozent des Aktienkapitals and der Daimler AG durch das chinesische Unternehmen Geely ist der Bundesregierung natürlich bekannt, es handelt sich aber um eine unternehmerische Entscheidung“, sagte Regierungssprecherin Ulrike Demmer am Montag in Berlin. Zu Gesprächen des Geely-Haupteigners Li Shufu beim wirtschafts- und finanzpolitischen Berater der Bundeskanzlerin gebe die Bundesregierung wie in ähnlichen Fällen üblich keine Auskunft.