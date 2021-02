Nach Gewinneinbruch: Daimler Truck will Gewinn vor geplanter Börsennotierung steigern

Auf dem Weg zu einem selbstständigen, börsennotierten Unternehmen will der Lkw- und Bushersteller Daimler Truck AG in diesem Jahr besser abschneiden als im Krisenjahr 2020. "Im zweiten Halbjahr 2020 hat unser Geschäft wieder deutlich angezogen und diesen Schwung werden wir im laufenden Jahr beibehalten", erklärte Daimler-Truck-Chef Martin Daum am Donnerstag.