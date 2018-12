 Nach Ghosn-Verhaftung: Krisentreffen von Renault und Nissan in Amsterdam

Nissan-Chef Hiroto Saikawa nehme womöglich auch am Treffen in Amsterdam teil, so die Insider. Dann könne es erstmals seit der Ghosn-Verhaftung am 19. November ein direktes Aufeinandertreffen mit Renault-Vizechef Thierry Bollore geben. Saikawa will den Einfluss von Renault in der Allianz zurückdrängen.