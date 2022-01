Nach Insolvenz: Gericht beruft Insolvenzverwalter für Teile der MV Werften

Die MV Werften mit Standorten in Rostock, Wismar und Stralsund sowie der Lloyd Werft in Bremerhaven und weiteren Tochtergesellschaften hatte zu Wochenbeginn Insolvenz angemeldet. Zuvor war in Gesprächen von Bund und dem Land Mecklenburg-Vorpommern mit dem asiatischen Eigner Genting Hongkong keine Lösung für die weitere Finanzierung der Werft gefunden worden.