Nach Insolvenz Staatshilfen für MV Werften wurden bislang offenbar nicht ausgezahlt

Der potenzielle Schaden für den Steuerzahler nach der Pleite des Schiffbauers MV Werften scheint begrenzt zu sein. Die im vergangenen Jahr zugesagten Hilfen aus dem Corona-Rettungsfonds WSF in Höhe von rund 300 Millionen Euro seien bislang nicht ausgezahlt worden, sagten Insider am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Der neue Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) soll am Mittwoch im Haushaltsausschuss zu dem Fall befragt werden.