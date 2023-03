Nach Jahresbilanz Warum Continental „verhalten optimistisch“ auf das laufende Geschäftsjahr blickt

2022 sei „ein Jahr mit ordentlich Gegenwind“ gewesen, sagte Continental-Chef Nikolai Setzer am Mittwochmorgen. Halbleitermangel, Corona-Einschränkungen, Krieg in der Ukraine, Preissteigerungen an allen Enden – und dann auch noch ein Hackerangriff: In der Tat waren die Herausforderungen für den Automobilzulieferer im vergangenen Jahr groß. Dennoch gelang dem Konzern ein „respektables Resultat“, meint Setzer: Bei einem um fast 17 Prozent auf 39,4 Milliarden Euro gewachsenen Umsatz kletterte das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) im vergangenen Jahr um gut fünf Prozent auf knapp zwei Milliarden Euro, teilte Continental am Mittwochmorgen mit.