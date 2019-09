Nach Klagen wegen : US-Pharmakonzern Purdue bereitet wohl Insolvenzantrag vor

Ein Grund, warum das Unternehmen zu einem Insolvenzantrag noch in diesem Monat entschlossen sei, ist den Insidern zufolge auch ein Verfahren am 21. Oktober. Dieses wolle Purdue vermeiden. Bei dem Prozess, bei dem viele Klagen vor einem Bundesgericht in Ohio gebündelt sind, könnte es zu einem Urteil kommen, das der Konzern womöglich nicht verkraften könne.