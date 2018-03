Nach Milliardenverlust: Probleme ohne Ende bei ThyssenKrupp

Ekkehard Schulz, der Unglücksbringer:

Der Hütteningenieur Ekkehard Schulz wird 2001 alleiniger Vorstandschef des Gesamtkonzerns ThyssenKrupp. Der bodenständig auftretende Stahlexperte genießt höchste Reputation im Ruhrgebiet und bei Berthold Beitz. Niemand traut ihm zu, was dann geschah. Mitten in der Stahlhochkonjunktur lässt er mit Rückendeckung des Aufsichtsrates zwei gigantische Stahlwerke in Übersee errichten. Die Baukosten hat Schulz und die Manager, denen er vertraut, nicht im Griff. Sie explodieren von 3,5 Milliarden Euro (Etat) auf 12 Milliarden Euro. Der Konzern wird von Korruption geschüttelt, dazu kommen Kartellabsprachen, die hohe Bußgelder und Schadensersatzforderungen nach sich ziehen. 5 Milliarden Euro Verlust häuft ThyssenKrupp im vergangenen Geschäftsjahr auf. Der neue Konzernchef Heinrich Hiesinger versucht zu retten, was zu retten ist und arbeitet fieberhaft an einem Verkauf der defizitären Stahlwerke.

Im Bild: Ekkehard Schulz

Bild: dapd