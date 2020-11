Nach Milliardenverlust Wie die Medikamenten-Sparte Bayer neuen Schwung geben soll

Bayer braucht aber doch bald Medikamente, die Geld einbringen. Die Patente wichtiger Medikamente wie beim Gerinnungshemmer Xarelto und beim Augenmittel Eylea laufen bald aus…

Ich sehe Bayer gut aufgestellt. Wir testen gerade rund 50 Entwicklungskandidaten am Menschen. Wir haben gute Produktkandidaten gegen Herzschwäche und Nierenerkrankungen in der letzten Phase der Entwicklung. Aber natürlich lässt sich ein Mittel wie Xarelto, mit dem wir zuletzt einen Jahresumsatz von vier Milliarden Euro gemacht haben, nicht eins zu eins ersetzen. Uns kommt aber zugute, dass der Verlust der Marktexklusivität nicht auf einen Schlag passiert. In China läuft das Wirkstoffpatent Ende dieses Jahres aus, in Europa im Herbst 2023 und in den USA im Herbst 2024. Wir haben also Zeit, uns darauf einzustellen.