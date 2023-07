Nach Offshore-Auktion In der Nordsee müssen die Ölmultis jetzt zeigen, wie grün sie sind

Diese Art der Online-Auktion hat die Bundesnetzagentur bei der Windkraft auf See erstmals durchgeführt. Es geht um „nicht voruntersuchte“ Flächen. In einer ersten Runde hatten mehrere Bieter „0-Cent-Angebote“ abgegeben. Sie verzichteten auf staatliche Preisgarantien. In der zweiten Runde gewann schlicht der, der am meisten bot. So genannte „qualitative Kriterien“ spielten bei dieser Versteigerung keine Rolle – anders etwa als bei den weiteren 1,8 Gigawatt voruntersuchten Flächen, die die Netzagentur in diesem Jahr noch ausgeschrieben hat. 2030 sollen die jetzt versteigerten Windparks ans Netz gehen.