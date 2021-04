Nach Osterloh-Rückzug: Cavallo einstimmig zur Betriebsratschefin von Volkswagen gewählt

Cavallo (46) ist damit die erste Frau an der Spitze des Konzernbetriebsrats von Volkswagen. Sie soll auch das Mandat von Osterloh im Aufsichtsrat und in dessen engerem Führungszirkel, dem Präsidium von VW, übernehmen. Die Schritte für ihre Bestellung über das Registergericht waren nach Betriebsratsangaben bereits eingeleitet worden. Volkswagen hatte am Freitag bestätigt, dass Osterloh (64) Personalvorstand bei der Lkw-Tochter Traton wird. Reuters hatte bereits am Donnerstag über die Personalie berichtet. Nach Ansicht von Analysten räumt Volkswagen-Chef Herbert Diess damit seinen schärfsten Widersacher aus dem Weg.