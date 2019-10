Nach Quartalsbericht: Tesla wird zum wertvollsten US-Autobauer

Die Freude der US-Anleger über Teslas überraschend hohen Quartalsgewinn hat den Konzern von Elon Musk am Donnerstag zum wertvollsten amerikanischen Autobauer gemacht. Die Tesla-Aktie stieg an der Wall Street im Verlauf um 17 Prozent auf 298 Dollar, was einen Börsenwert von 53 Milliarden Dollar ergab. Der Elektrowagen-Bauer überholte damit das Traditionsunternehmen General Motors (GM), das auf 51 Milliarden Dollar kommt.