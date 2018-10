Nach Rodungsstopp RWE bereitet sich auf Stellenabbau vor

Der Energiekonzern RWE rechnet wegen des Rückgangs der Braunkohleproduktion mit einem Stellenabbau. „Wie viele Arbeitsplätze wir am Ende tatsächlich streichen müssen, ist noch offen. Sobald wir einen Überblick haben, werden wir mit Gewerkschaften und unseren Betriebsräten sprechen“, sagte Konzernchef Rolf Martin Schmitz in einem am vorab veröffentlichten Interview der „Rheinischen Post“ (Samstagausgabe). Betriebsbedingte Kündigungen könne er nicht ausschließen. „Doch bislang ist es RWE noch immer gelungen, betriebsbedingte Kündigungen zu vermeiden und sozialverträgliche Lösungen zu finden. Das ist gute Tradition bei RWE.“ Am Tagebau Hambach hingen 4600 Arbeitsplätze, davon 1300 im Tagebau und 1500 in der Veredlung der Braunkohle.