NRA: US-Unternehmen stoppen Zusammenarbeit

Eine Bank in den USA und ein Mietautounternehmen haben ein Ende von Sonderangeboten für Mitglieder der Waffenlobby National Rifle Association angekündigt. Die First National Bank of Omaha mit Sitz in Nebraska teilte am Donnerstag mit, ihren Vertrag zur Ausstellung der NRA-Visa-Karte nicht zu erneuern. „Kunden-Feedback hat uns dazu veranlasst, unser Verhältnis mit der NRA zu überprüfen“, sagte Sprecher Kevin Langin. Um welche Art von Feedback es sich handelte, erläuterte er nicht.