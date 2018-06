Nach Übernahme von Bombardier: Airbus will CSerie-Zulieferern weniger zahlen

ParisAirbus setzt nach der Übernahme des CSerie-Programms von Bombardier auf Kostensenkungen. Man versuche bei Zulieferern und in der Produktion des Flugzeuges Geld einzusparen, sagte der US-Manager Jeff Knittel der Nachrichtenagentur Reuters. Er deutete an, dass Airbus von Zulieferern Zugeständnisse verlangen werde. So kaufe der Konzern allein in den USA für 17 Milliarden Dollar im Jahr ein. Wer so viel Geld ausgebe, verfüge über mehr Druckmittel. „Und dabei belasse ich es“, sagte Knittel. Die konkreten Zulieferfirmen nannte er nicht.