Nach Umbau Kraftwerkssparte drückt Gewinn von Siemens

Die angeschlagene Kraftwerks-Sparte hat dem Industriekonzern Siemens operativ einen Gewinnrückgang eingebrockt. Das Ergebnis aus dem industriellen Geschäft ging im Geschäftsjahr 2017/18 (per Ende September) um sechs Prozent auf 8,8 Milliarden Euro zurück, wie Siemens am Donnerstag in München mitteilte. Analysten hatten bereits damit gerechnet. Der Gewinn in der vor dem Abbau von 6000 Stellen stehenden Sparte Power & Gas (PG) brach um drei Viertel ein. Der Stellenabbau kostete im vierten Quartal allein 386 Millionen Euro. In sechs der acht Sparten sei es aber besser gelaufen als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg währungsbereinigt um zwei Prozent auf 83,0 Milliarden Euro, der Auftragseingang um acht Prozent auf 91,3 Milliarden.