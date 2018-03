Nach US-Ermittlungen: Fiat Chrysler soll Diesel-Ausstieg planen

Dabei hat der Diesel für Fiat Chrysler durchaus noch Relevanz. In Deutschland haben Konzernmarken wie Jeep und Maserati einen Dieselanteil von über 60 Prozent an den Verkäufen, bei der Kernmarke fällt der Anteil mit 45,4 Prozent ebenfalls relativ hoch aus. Und auch im FCA-Heimatmarkt Italien liegt der Anteil des Diesels in den Verkäufen noch deutlich höher als in anderen Weltregionen.