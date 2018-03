Nach Wachstumskurs: Caravan-Hersteller Hymer erwägt Börsengang

Bad WaldseeDer Caravan-Hersteller Hymer will seinem zunehmenden Wachstum Rechnung tragen und zieht dabei auch einen Börsengang in Betracht. „Mögliche Optionen sind unter anderem ein Börsengang oder die Beteiligung eines strategischen Partners“, teilte das Unternehmen aus Bad Waldsee (Kreis Ravensburg) am Montag mit. „Vorgesehen ist es, eine bedeutende Minderheitsbeteiligung abzugeben.“