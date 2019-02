 Nach Warnstreiks: Geld statt Zeit - Fortschritte bei Stahltarifverhandlungen

DüsseldorfNach den Warnstreiks der vergangenen Wochen ist in die Tarifverhandlungen für die 72.000 Beschäftigten der nordwestdeutschen Stahlindustrie Bewegung gekommen. Die Arbeitgeber legten am Montag ein erstes Angebot vor, wie beide Seiten nach der vierten Verhandlungsrunde in Düsseldorf mitteilten.