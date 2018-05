Nachfolge offen: Norma-Aktionäre setzen Chefaufseher Wolf vor die Tür

Angesichts der Widerstände hatte sich der Aufsichtsrat des auf High-Tech-Leitungen und Verbindungsschellen spezialisierten MDax-Unternehmens in einem Brief an die Aktionäre im Vorfeld des Anteilseignertreffens hinter Wolf gestellt. Er sei „zeitlich und inhaltlich“ in der Lage, seine Verpflichtungen bei Norma zu erfüllen. Eine knappe Mehrheit der Aktionäre sah das anders. Aufsichtsratschefs, die zugleich ein Unternehmen führen, sind in Deutschland selten geworden. Meist füllen ehemalige Manager die Position aus.