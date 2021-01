Nachfrageschub: BMW steigert Free Cash-flow, Analystenerwartungen übertroffen

Ein unerwartet kräftiger Endspurt hat dem Autobauer BMW 2020 zu deutlich höheren Einnahmen im Kerngeschäft verholfen. Vor allem in China sei das Geschäft besser gelaufen als erwartet, teilte BMW am Mittwochabend in München mit. In Großbritannien hätten die Händler sich vor dem Ablaufen der Brexit-Übergangsfrist mit Neuwagen eingedeckt.