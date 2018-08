Nachhaltige Produktion Grünes Kupfer – Grünes Gift

Die Initiative ist ein Kraftakt. Der Abbau und die Veredelung von Kupfer gelten als besonders dreckig, giftig und gefährlich. So sehr sich Unternehmen wie BMW um nachhaltige Rohstoffe und eine soziale Einkaufspolitik bemühen, so schwer ist es, die Prozesse vor Ort anzupassen. Möglich ist das, aber der Umbau dauert. Und so richtig umweltverträglich ist der Eingriff in die Natur wohl nie.

Codelco prescht dennoch vor. Das Unternehmen hat im November 2017 auf der Kupferkonferenz in Shanghai die Initiative „Grünes Kupfer“ vorgestellt – sie gilt als eine historische Zäsur. Die Kupferbranche rede seitdem „euphorisch“ von einer nachhaltigen Rohstoffära, beobachtet Annika Glatz von der Deutsch-Chilenischen Handelskammer, eine der führenden ausländischen Bergbauexpertinnen in Santiago. „Alle hoffen, dass für Kupfer mit höheren Zertifizierungen bald höhere Preise gezahlt werden.“