Nachhaltigkeit „Oatly wird das zu spüren bekommen“

Nun hat sich Oatly massiv Ärger eingehandelt durch den Verkauf von Anteilen an den Finanzinvestor Blackstone. Der gilt vielen als Inbegriff des bösen Geldgebers, weil er an der Abholzung des brasilianischen Regenwalds beteiligt sein soll. Können Sie die Enttäuschung der Konsumenten nachvollziehen?

Ja, absolut. Man weiß ja aus Studien, warum Menschen zu Vegetariern und Veganern werden und etwa Milchprodukte in ihrer Ernährung ersetzen – jenseits von Themen wie Laktoseintoleranz. Ihnen geht es zum einen ums Tierwohl und zum anderen vor allem um den Klimaschutz. In der breiteren Öffentlichkeit ist es noch nicht so lange üblich, auch die Landwirtschaft und ihre Verantwortung in diesem Kontext kritisch in den Fokus zu rücken. Da wurde bisher eher über Energiewirtschaft und Mobilität geredet. Aber dass die Landwirtschaft, tierische Produkte und etwa der Sojaanbau für die Ernährung der Tiere einen erheblichen Einfluss auf das Klima haben, wird vielen Menschen immer klarer. Gerade in der Zielgruppe von Oatly.