Naftogaz-Chef „Nord Stream 2 erhöht die Kriegsgefahr“

Was genau erwarten Sie von der neuen Bundesregierung?

Ich erwarte, dass die deutsche Regierung die Energiesicherheit Deutschlands und der Europäischen Union im Allgemeinen ernst nimmt, dass sie den Wettbewerb auf dem europäischen Markt ernst nimmt. Das bedeutet, dass sie nicht zulassen darf, dass Nord Stream 2 in Betrieb genommen wird, weil es nicht den europäischen Regeln entspricht. Aber ich würde auch erwarten, dass die neue deutsche Regierung die Bedeutung der Integration der Ukraine in die Europäische Union versteht. Sie hat die Verantwortung, Europa zu führen. Und das bedeutet für mich im Grunde auch, die Ukraine in den europäischen Markt, in die Europäische Union, in das rechtsstaatliche System zu integrieren.