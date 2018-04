„Nationale Plattform Elektromobilität“: Europäische Batteriezellen-Produktion soll Lieferengpässe in Deutschland vermeiden

Wichtig seien aber politische Diskussionen darüber, „wie wir Rahmenbedingungen schaffen können, die eine Produktion am Standort Deutschland wirtschaftlich machen“. Bei einer Produktion am Standort Deutschland gehe es um die nächste Zellgeneration, sagte Osterloh. „Für uns ist dies auch wichtig, weil 40 Prozent der Wertschöpfung künftig in der Batterie liegen werden.“