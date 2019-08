In Deutschland wie auch in der EU sind seit 2012 alle Luftfahrzeugbetreiber dazu verpflichtet, am EU-Emissionshandel teilzunehmen. Die Fluggesellschaften müssen also einen Teil ihrer ausgestoßenen CO2-Emissionen kompensieren und hierfür entsprechende Zertifikate kaufen von Teilnehmern (auch anderer Industrien), die weniger verbraucht haben, als ihnen zustand. Dies gilt bislang allerdings nur für innereuropäische Flugverbindungen; Fluggesellschaften, die außerhalb Europas starten, müssen bislang keine Zertifikate kaufen.