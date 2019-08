Nationaler Luftfahrtgipfel Wie die Flugbranche klimaneutral werden soll

Wenn sich am Mittwoch in Leipzig erstmals Politiker und Luftverkehrs-Branchenvertreter zum Nationalen Luftfahrtgipfel treffen, wird es vor allem um die Frage gehen, wie die Flugindustrie umweltfreundlicher werden kann. Während die schwedische Klimaschutzaktivistin Greta Thunberg über den Atlantik segelt, weil sie kein CO2-emittierendes Flugzeug besteigen will, sieht die Luftfahrtbranche sich verstärkt Anfeindungen ausgesetzt: Die Fliegerei hat mittlerweile in gewissen Kreisen einen obszön schlechten Ruf, der Begriff „Flugscham“ macht Karriere. Fliegen gilt aufgrund des CO2-Ausstoßes als eine der größten Klimasünden überhaupt – wenngleich es auch noch dreckigere Branchen gibt. Luftverkehr hat nach Berechnungen der Internationalen Energieagentur an der weltweiten CO2-Emission einen Anteil von derzeit 2,8 Prozent.