Nestlés Gegenspieler So tickt der neue Unilever-Chef

Doch Polman wirkte zuletzt amtsmüde. Gerade in den vergangenen Monaten hatte er sich immer wieder aufgerieben. Etwa im Gerangel um den neuen Sitz des Unilever-Headquarters. Polmans Plan war es, die beiden Zentralen in London und Rotterdam in den Niederlanden zusammenzulegen. Es hätte unter anderem die doppelte Börsennotierung und zwei Konzernzentralen erspart. Doch er scheiterte an der Macht der britischen Anteilseigner bei Unilever – eine herbe Schlappe für Polman und seinen Verwaltungsratspräsidenten Marijn Dekkers. An den Kräften zehrte auch die Abwehr der Übernahmeofferte in Höhe von rund 140 Milliarden Dollar durch den US-Wettbewerber Kraft Heinz. Das Angebot wurde letztlich vom Verwaltungsrat Unilevers als bar jeglicher strategischer und finanzieller Vorzüge zurückgewiesen. Als Reaktion auf den gescheiterten Versuch leitete die Unilever-Führung jedoch eine umfassende Überprüfung der eigenen Strategie ein. Kurzerhand wurde zunächst die wenig dynamische Margarine-Sparte für knapp sieben Milliarden Euro an die Beteiligungsgesellschaft KKR verkauft.