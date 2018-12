Nestlés Gegenspieler So tickt der neue Unilever-Chef

In der Tat liegen die Gewinnerwartungen von Unilever nur leicht über dem Branchenniveau etwa von L’Oréal und Nestlé. Die Schweizer peilen bis 2020 eine Marge von bis zu 18,5 Prozent an. Wettbewerber wie Reckitt Benckiser und Procter & Gamble erreichen diese Werte schon heute. Ein Problem könnte sich allenfalls ergeben, wenn die weltweit agierenden Handelskonzerne wie Wal-Mart, Tesco oder Lidl, aber auch europäische Schwergewichte wie Rewe oder Edeka der Meinung sind, dass ein Profit von 20 Prozent so hoch ist, dass sich die Händler davon wieder ein Stück zurückholen könnten.