Neuausrichtung Novartis trennt sich von Augenheiltochter Alcon

Novartis drückt bei der Neuausrichtung des Pharmakonzerns aufs Tempo und trennt sich von der Augenheiltochter Alcon. Die auf Chirurgie und Kontaktlinsen spezialisierte Sparte soll nach Angaben von Freitag im ersten Halbjahr 2019 als eigenständiges Unternehmen an die Börse gehen. Die Aktien werden dabei an die Novartis-Anteilseigner abgegeben – in welchem Verhältnis, ist noch nicht klar. Mit einem geschätzten Firmenwert von bis zu 30 Milliarden Dollar ist es eine der größten Abspaltungen in der Schweizer Firmengeschichte. „Wir sind auf einer Reise, Novartis als einen führenden Arzneimittelhersteller auszurichten“, sagte Firmenchef Vas Narasimhan. An der Börse kamen die Pläne gut an: Die Novartis-Aktie legte gut drei Prozent zu. „Das ist ein Schritt in die richtige Richtung“, sagte ein Händler.