Neuausrichtung Thyssenkrupp erwägt Abspaltung von Geschäften

Kerkhoff hatte wenige Wochen nach dem Rücktritt Hiesingers die Prognose für das am Sonntag endende Geschäftsjahr 2017/18 eindampfen müssen. Sorgenkind ist derzeit die Sparte Industrial Solutions mit dem Anlagenbau und der Marinesparte. Das Stahlgeschäft soll in ein Joint Venture mit Tata Steel abgestoßen werden. Es könnte später teilweise an die Börse gebracht werden. Als möglicher Kandidat für einen Verkauf gilt der Werkstoffhandel, an dem bereits KlöCo Interesse angemeldet hat. Auch die Marinesparte mit dem U-Bootbau gilt nicht mehr als sakrosankt. Perle des Konzerns ist die Aufzugssparte. Hier hatte in der Vergangenheit der finnische Konkurrent Kone angeklopft.