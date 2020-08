Neue Aktien RWE holt sich Geld für Ausbau der Alternativen Energien

Für den lange Zeit als Kohle-Dino verschrienen Konzern zahlte sich der beschlossene Abschied von Atom und Kohle und der Wandel zum Ökostromerzeuger zuletzt immer mehr aus. Im ersten Halbjahr konnten die Essener den bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) um 18 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro steigern. Doch der Konkurrenzkampf im Geschäft mit Strom aus Wind, Sonne oder Wasser nimmt weiter zu. Immer mehr Firmen, darunter auch Öl-Multis wie BP, drängen in den Markt für Erneuerbare Energien und lassen die Preise steigen.



Die Bundesregierung will den Aufbau einer Wasserstoffindustrie mit knapp zehn Milliarden Euro fördern. RWE stehe mit seinem Wasserstoff-Projekt GetH2 in den Startlöchern, sagt Roger Miesen, Vorstandschef der RWE-Sparte Generation. Um den Bedarf an grünem Wasserstoff zu decken, brauche es allerdings Importe, weil in Deutschland nicht genügend Ökostrom erzeugt werde. Lesen Sie das Interview hier.