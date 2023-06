Neue BASF-Fabrik für Batteriematerialien Das drei Jahrzehnte verspätete Wunder von Schwarzheide

„Trotz aller Herausforderungen, vor denen wir derzeit in Europa stehen, ist der heutige Tag für uns alle ein Grund, optimistisch zu sein“, sagte Brudermüller bei der Eröffnung am Donnerstag. Die Anlage im Süden Brandenburgs zeige, dass BASF „an die Zukunft der chemischen Industrie in Europa und in Deutschland glaubt“. Brudermüller hatte die Investitionsbedingungen in Deutschland zuletzt immer wieder scharf kritisiert. Parallel zu dem Ausbau in China plant Brudermüller einen Personalabbau in Europa. Im Stammwerk Ludwigshafen werden einige Chemieanlagen stillgelegt, die sich wegen der hohen Gaspreise und des schwachen Wachstums in Europa nicht mehr rechnen. Zugleich baut der Konzern seine Anlagen in China weiter aus. Es ist eine Investitionsstrategie gegen den allgemeinen Trend zu weniger Abhängigkeiten von China, die von Politikern, Investoren und Analysten mit Skepsis verfolgt wird.