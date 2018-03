Neue Flugzeugtypen: Anlaufprobleme kosten Airbus Großteil des Gewinns

Anlaufprobleme bei neuen Flugzeugtypen haben dem Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus im Sommer einen herben Gewinneinbruch eingebrockt. Während der Umsatz im dritten Quartal mit knapp 14 Milliarden Euro um ein Prozent niedriger ausfiel als ein Jahr zuvor, sackte der Überschuss um 87 Prozent auf nur noch 50 Millionen Euro nach unten, wie der europäische Boeing-Rivale am Mittwoch in Toulouse mitteilte. In allen drei Konzernsparten zeigte die Gewinnentwicklung deutlich nach unten.