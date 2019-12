Neue Führung: Autozulieferer Brose wechselt Chef aus

Der fränkische Autozulieferer Brose tauscht nach zwei Jahren erneut seinen Chef aus. Zum Jahreswechsel soll Ulrich Schrickel den Vorsitz der Geschäftsführung übernehmen, wie das Familienunternehmen am Dienstag in Coburg mitteilte. Der 53-Jährige war erst im August von Bosch zu Brose gekommen, wo er seither für die größte Sparte, den Bereich Tür, zuständig ist. Schrickel löst als Brose-Chef Kurt Sauernheimer ab, der mit 60 Jahren nach 32 Jahren bei Brose in den Ruhestand geht.