Neue Halberg Guss: IG Metall bietet Streik-Unterbrechung an

Im Arbeitskampf bei dem Autozulieferer Neue Halberg Guss bietet die IG Metall eine Unterbrechung des Streiks im Falle einer Schlichtung an. "Wir fordern eine Fortsetzung der Verhandlung mit einem Schlichter", sagte IG-Metall-Bezirksleiter Jörg Köhlinger am Mittwoch in Frankfurt. Die Gewerkschaft schlage einen Schlichter vor und sei zum Aussetzen des Streiks bereit, wenn der Eigner Prevent dazu bereit sei. Die Gewerkschaft setze dafür eine Frist bis Donnerstag 24.00 Uhr zur Anerkennung des vorgeschlagenen Schlichters.